Вашингтон, , 06:00 — REGNUM В бюро разведки и исследований (INR) при Госдепе США отсутствуют доказательства искусственного происхождения коронавируса SARS-CoV-2, сообщила 22 апреля журналистам помощник госсекретаря США Эллен Маккарти, возглавляющая разведывательное ведомство.

По её словам, INR потратило много усилий, чтобы проверить версию о создании вируса в пробирке, в том числе, исследовали его генетическую последовательность, но не нашли подтверждений.

«На данном этапе нет свидетельств того, что он генетически спроектирован или иным образом подвергался воздействию», — сказала Маккарти.

Она добавила также, что в разведке не обладают информацией о том, где находится «нулевой пациент» и откуда начало распространяться заражение.

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