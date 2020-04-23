Владивосток, , 06:12 — REGNUM С начала апреля полиция и члены административной комиссии составили свыше 700 протоколов на местных жителей за нарушение режима самоизоляции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Владивостока.

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Протоколы составлялись во время проведения рейдовых мероприятий на улицах города.

«В первую очередь за соблюдением действующего режима самоизоляции следят в местах массового отдыха, на общественных территориях. Особое внимание — дорогам краевого центра. С гражданами, находящимися на улицах, проводят профилактические беседы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске наказано 50 человек за нарушение режима самоизоляции.