Якутск, , 05:57 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусной инфекции, один пациент выписан из инфекционного отделения с полным выздоровлением, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Читайте также: Коронавирус в России: пора действовать на опережение — трансляция

Новый первый случай коронавирусной инфекции зарегистрирован в Нерюнгринском районе — девушка вернулась из-за пределов Якутии и находилась на самоизоляции.

Два новых случая заражения — в Якутске. Один пациент недавно прибыл в республику и находился на самоизоляции, второй — член семьи ранее заболевшего.

В Алдане заболел работник обсерватора.

Всего на 23 апреля в Якутии зарегистрировано 130 случаев коронавируса, из них 23 человека находятся на территории Чаяндинского месторождения и в стационарах, 17 человек полностью выздоровели, 90 получают лечение в инфекционных стационарах республики: 43 — в Алдане, 28 — в Якутске, десять — в Сунтарах, пять — в Ленске, два — в Вилюйске, один — в Мирном, один — в Нерюнгри.

В обсерваторах находятся 525 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, нарастающую динамику по госпитализации пациентов с диагностированным заражением коронавируса фиксируют в больницах Москвы.