Южно-Сахалинск, , 05:54 — REGNUM Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал Сахалинскую область лидером в России по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе данных видеоконференции президиума Координационного совета при правительстве РФ.

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Михаил Мурашко похвалил власти региона, медиков за высокий уровень организации медицинской помощи, в том числе, создание койкомест в больницах, наличие аппаратов ИВЛ и другого необходимого оборудования.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко отметил, что большую роль в качественной кампании по борьбе с коронавирусом сыграла и высокая обеспеченность кадрами в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в стационаре на лечении от коронавируса остаются всего 7 пациентов. 12 человек полностью вылечены и выписаны домой. Впервые врачи Сахалина вылечили от инфекции 8-летнего ребёнка. Почти 6 тысяч человек в регионе помещены в обсерваторы.