Москва, , 05:47 — REGNUM В четверг, 23 апреля, в Москве будет переменная облачность, местами небольшие осадки. Температура воздуха +6… +8 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 24 апреля в Москве облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, −3… −1 °С.

Ветер северо-западный, западный 5−11 м/с, на порывах до 18 м/с. Из-за сильного порывистого ветра в регионе действует жёлтый уровень опасности. Атмосферное давление 743 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +4… +9 °С днём и −6… −1 °С ночью.

В пятницу, 24 апреля, днём в столице ожидается +6… +8 °С. По области +4… +9 °С. Ночью в регионе ожидается −3… +2 °С.