Благовещенск, , 05:50 — REGNUM В части учреждений Приамурья, подведомственных министерству социальной защиты, ввели режим изоляции, а сотрудники будут работать сменами по две недели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

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Первым на режим карантина был переведён Белогорский психоневрологический интернат. 24 апреля ещё пять учреждений перейдут на самоизоляцию — Усть-Ивановский ПНИ, Благовещенский дом-интернат, пансионат «Приозерье», Архаринский и Райчихинский дома-интернаты для престарелых и инвалидов. Далее будут изолированы Мухинский и Мазановский психоневрологические интернаты, Малиновский дом-интернат для детей.

«Такое решение направлено на защиту опекаемых от коронавируса. В интернатах и пансионатах начали проводить тестирование на COVID-2019 работников, заступающих на 14-дневные смены», — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время учреждения готовят запасы продуктов питания, питьевой воды, медикаментов, чистящих средств, средств индивидуальной защиты, продукции по уходу за подопечными, гигиенических средств — минимум на три недели.

Как сообщало ИА REGNUM, тверских медиков, работающих с пациентами, у которых подтверждён коронавирус, переводят жить в гостиницы.