Владивосток, , 05:37 — REGNUM В Приморье граждане, которые потеряли работу или оказались в вынужденном отпуске, привлекаются для выполнения общественных работ на предприятиях, которые продолжили работу в период самоизоляции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Возможностью такой поддержки воспользовались, например, 11 сотрудников сети кинотеатров «Иллюзион». С наступлением весны объём общественных работ резко возрос. Такие вакансии не требуют специальных навыков и трудоустроиться может любой желающий, вне зависимости от опыта работы и образования. Как правило, это доставка почты, полевые работы, содержание дворовых территорий и другой сезонный труд.

«К таким относятся предприятия строительной, дорожной, лесной, сельскохозяйственной и ряда других отраслей», — пояснили в ведомстве.

Во всех случаях участникам будет выплачена заработная плата.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморья нашли применение людям, оставшимся без работы из-за коронавируса.