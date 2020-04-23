Нагасаки, Япония, , 05:24 — REGNUM Ещё у 14 членов экипажа круизного лайнера Costa Atlantica, стоящего в японском порту Нагасаки, подтвердили заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом 23 апреля сообщает телеканал NHK.

В настоящее время общее число инфицированных SARS-CoV-2 на судне достигло 48 человек, среди них один гражданин России. 22 апреля одного из заболевших госпитализировали в больницу Нагасаки.

Всего на борту лайнера, зарегистрированного в Италии, находятся 623 члена экипажа. Пассажиров на борту судна нет, с 14 марта с борта судна никто не сходил. Местные власти планируют «по возможности» сделать тесты на коронавирус всему экипажу.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне среди членов команды круизного лайнера Costa Atlantica, который находится в японском порту Нагасаки, было выявлено 33 случая инфицирования новым коронавирусом.

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