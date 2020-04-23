Оттава, , 05:24 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Канаде достигло 40 190, увеличившись за сутки на 1 768. Об этом 22 апреля сообщает Минздрав Канады.

Общее количество умерших среди инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в Канаде, по данным ведомства, достигло 1 974.

По данным Университет Джонса Хопкинса, ведущего мировую статистику по COVID-19, в Канаде заразились 41 650 человек, а количество смертей достигло 2 080.

По данным Минздрава, больше всего заражённых коронавирусной инфекцией выявлено в провинции Квебек (20 965) и в провинции Онтарио (12 245).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Канаде достигло 38 932.

Читайте ранее в этом сюжете: Названо количество подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 в Канаде