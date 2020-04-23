Сеул, , 04:54 — REGNUM Количество случаев инфицирования новым коронавирусом на территории Южной Кореи увеличилось до 10 702, сообщается на сайте южнокорейских Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

За последние 24 часа в стране зарегистрированы 8 новых случаев заражения SARS-CoV-2 и два смертельных исхода от COVID-19. Общее число летальных случаев среди пациентов с данным заболеванием в Южной Корее достигло 240.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля были подведены итоги 40-дневной кампании по сбору средств для борьбы с коронавирусом, организованной телерадиокомпанией KBS и Красным Крестом Республики Корея. Организаторы накопили 7,6 млрд вон (~$6,16 млн).

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