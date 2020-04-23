Панама, , 04:53 — REGNUM Новый 171 случай заболевания коронавирусной инфекцией был выявлен в Панаме за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба панамского министерства здравоохранения.

Также за 22 апреля в стране скончались три человека от осложнений COVID-19. Общее количество летальных исходов от болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2 в стране, достигло 144.

Всего с начала пандемии в Панаме подтверждено 4992 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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