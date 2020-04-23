Ухань, Китай, , 04:38 — REGNUM В центральной китайской провинции Хубэй не выявлено новых случаев заболевания COVID-19, сообщает 23 апреля агентство Синьхуа.

По данным региональной комиссии здравоохранения Хубэя, новых случаев заболевания опасной инфекцией в провинции не выявлено за прошедшие сутки. Новых смертей также не зафиксировано.

Всего 28 пациентов, переболевших COVID-19, было выписано из клиник региона по выздоровлению. Все они получали лечение в столице региона городе Ухань. Отметим, что ранее Хубэй считался эпицентром эпидемии нового коронавируса.