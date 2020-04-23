Мехико, , 04:32 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Мексике превысило 10 000, сообщает агентство Reuters.

К 23 апреля общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 10 544. Также с начала пандемии от осложнений COVID-19 в Мексике умерли 970 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля замглавы минздрава Мексики Уго Лопес-Гателль заявил, что эпидемия коронавирусной инфекции в стране перешла в третью фазу. Это стадия стремительного роста числа выявленных случаев заболевания COVID-19 при невозможности отследить источник инфекции.

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