Пекин, , 04:27 — REGNUM На материковой части Китая выявлено еще шесть «импортных» случаев заболевания «импортным» COVID-19, сообщает 23 апреля агентство Синьхуа.

По свежим данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число привнесенных из-за рубежа случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Китае достигло 1616. Ни одного нового случая подозрения на заболевание в стране не выявлено.

Всего 823 «импортных» пациента с COVID-19 было выписано из больниц страны по выздоровлению за все время наблюдения. Оставшиеся 793 пациента продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях страны. Из них 37 человек находятся в тяжелом состоянии. Смертей нет.

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