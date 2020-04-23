Вашингтон, , 04:23 — REGNUM Свидетельства передачи коронавируса SARS-CoV-2 через домашних животных отсутствуют, заявил руководитель Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи 22 апреля в ходе пресс-конференции.

При этом Фаучи признал, что домашние животные могут заразиться этим вирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля стало известно, что коронавирусная инфекция выявлена у двух кошек в штате Нью-Йорк.

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