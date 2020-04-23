Шанхай, Китай, , 04:23 — REGNUM В Шанхае подтверждён еще один новый «импортный» случай заболевания COVID-19 и ни одного внутреннего, сообщает 23 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщили в муниципальной комиссии здравоохранения, заболевшим оказался гражданин Китая, прибывший из Великобритании 16 апреля. Уже 17 апреля у него появились первые симптомы во время его нахождения на изоляции. Пациент был направлен на лечение в госпиталь.

Еще 41 человек, находившийся в тесном контакте с зараженным, был взят под медицинское наблюдение и посажен на карантин. Всего в городе подтвержден 301 «импортный» случай заболеваний COVID-19, из которых 100 человек еще остаются в госпиталях. Один — в критическом состоянии.

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