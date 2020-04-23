Новосибирск, , 05:25 — REGNUM Для строящегося в Новосибирске многофункционального медицинского центра Минобороны на 160 мест поступило первое медицинское оборудование. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В первой партии оборудования — медицинские кровати, консоли и другая мебель, необходимая для комплектования палат. Также был получен компьютерный томограф. Прибытие аппаратов ИВЛ, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации и рентгеновских комплексов ожидается в самое ближайшее время.

Напомним, новосибирский центр находится в числе тех, которые должны быть сданы до 30 апреля. Более 1000 человек работают на строительстве корпуса, площадью более 14 тысяч квадратных метров, круглосуточно. Близки к завершению работы по возведению и отделке внутренних перегородок. Идёт монтаж систем вентиляции, водоснабжения и электросетей.

Как сообщало ИА REGNUM, врачи и медсёстры Западного военного округа 18 апреля приступили к работе в новом многофункциональном медицинском центре Минобороны, введённом в строй в Нижнем Новгороде.

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