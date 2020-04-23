Тюмень, , 04:21 — REGNUM В Тюмени записать ребёнка в первый класс или детский сад можно будет после снятия ограничительных мер по коронавирусной инфекции. Об этом сообщил директор городского департамента образования Вячеслав Воронцов в паблике «Тюменский образовательный канал» в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, подать заявление на приём ребёнка в первый класс можно через портал госуслуг. Донести необходимые документы можно будет после снятия режима самоизоляции граждан в регионе.

Когда у ребёнка возникают экстренные обстоятельства, к примеру, переезд родителей в другой город, то такие случаи принимаются во внимание в исключительном порядке, отметил Вячеслав Воронцов.