Пекин, , 04:18 — REGNUM Всего 56 пациентов, переболевших COVID-19, покинули клиники Китая по выздоровлению, сообщает 23 апреля агентство Синьхуа.

Как отметили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число выписанных из больниц Китай пациентов, переболевших новой коронавирусной инфекцией, на текущий момент достигло 77 207 человек.

Всего же на текущий момент 82 798 подтверждённых случаев заболевания COVID-19 выявлено на материковой части Китая, включая 4632 погибших. За прошедшие сутки в Китае выявлено 10 новых заболевших.

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