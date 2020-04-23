Магадан, Магаданская область, , 04:19 — REGNUM Мэрия Магадана, Магаданская и Синегорская епархия обсуждают проведение родительского дня в регионе в условиях пандемии коронавируса.

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Поставить свечу, заказать молебен, а также воспользоваться другими церковными обрядами в дистанционном режиме вероятно скоро предложат колымчанам.

«Церковь очень активно работает с интернетом. Можно перечислить на какую-то карту, какому-то человеку деньги и написать, поставьте пять свечек за упокой, 10 свечек за здравие. Мне присылают фотографию, что сделали. Всё, мне больше ничего не надо. Конечно, лучше сходить в церковь самому, но такой способ в этих непростых условиях тоже должен работать. Мы это с епархией обсудим», — сказал мэр Юрий Гришан в эфире «Вести Магадан».

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии в преддверии родительского дня ввели запрет на массовое посещение кладбищ.