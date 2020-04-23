Пекин, , 04:14 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено 10 новых случаев заболевания COVID-19, включая шесть «импортных», сообщает 23 апреля агентство Синьхуа.

Еще четыре новых случая являются внутренними, то есть, когда инфекция была передана внутри страны, а не привнесена из-за рубежа, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Среди всех внутренних случаев три приходятся на провинцию Хэйлунцзян на северо-востоке Китая и еще одни — на провинцию Гуандун на юге страны. Ни одного случая смерти от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки в Китае зафиксировано не было.

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