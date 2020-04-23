Магадан, Магаданская область, , 04:11 — REGNUM Министерство образования Магаданской области рекомендует всем школам региона к концу недели снизить нагрузку на учеников.

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Власти Колымы готовят план поэтапного завершения учебного года.

«Хочу сказать, что досрочного завершения учебного года скорее всего не будет, оно будет поэтапным, оно будет с определенными, так скажем послаблениями начиная со следующей недели. Все зависит от распоряжения Министерства просвещения РФ. Следующий учебный год начнётся с закрепления пройденного материала на дистанционном обучении», — пояснила «Вести Магадан» министр образования Колымы Анжела Шурхно.

Как сообщало ИА REGNUM, во многих регионах страны учебный год завершится раньше.