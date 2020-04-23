Тюмень, , 03:58 — REGNUM В Тюменской области с 6 мая начнётся весенний призыв в вооружённые силы России. Об этом сообщает военный комиссариат региона.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции деятельность военных комиссариатов Тюменской области организована с привлечением ограниченного количества сотрудников. Изучение призывников членами комиссий проводится удаленно, по документам, поступившим из медицинских учреждений.

Отправка призывников в войска запланирована после 20 мая 2020 года. Из Тюменской области на военную службу весной 2020 года будет призвано более 1,4 тыс. человек.