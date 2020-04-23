Южно-Сахалинск, , 04:06 — REGNUM Власти Сахалинской области пытаются решить вопрос с возвращением на Родину почти сотни жителей региона, которые в разные даты выехали в Таиланд и не могут вернуться из-за прекращения авиасообщения в связи с пандемией коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Сейчас большинство наших людей в Таиланде, их около 100 человек. Мы связались с ними, убедились в том, что они прошли регистрацию на портале госуслуг. Это необходимо для формирования списков на выездные рейсы», — сообщила руководитель агентства по туризму области Наталья Пахолкова.

Правительство Сахалинской области работает в контакте с МИД РФ, посольством РФ в Таиланде, представительством МИД России в Сахалинской области.

«Одним из возможных вариантов решения данного вопроса может стать совместное обращение губернаторов дальневосточных регионов к полномочному представителю президента в ДФО Юрию Трутневу с предложением совместить рейсы на 2−3 субъекта», — пояснил руководитель представительства МИД РФ в Южно-Сахалинске Владимир Носов.

Помимо сахалинцев в Таиланде сегодня находятся жители Камчатки и Приморья — всего порядка 600 человек.

По данным правительства Сахалина, возвращения домой ждут сахалинцы во Вьетнаме, Индонезии, Малайзии и на Фиджи.

Как сообщало ИА REGNUM, камчатцев, застрявших в Бангкоке, должны вывезти на Родину в субботу прямым рейсом на Петропавловск-Камчатский. Дальневосточники, застрявшие в аэропорту Сеула, держатся из последних сил — информации о том, когда их вывезут, пока нет.