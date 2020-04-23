Красноярск, , 05:25 — REGNUM Региональное управление МЧС предупреждает жителей Красноярского края о сохранении до 26 апреля аномально жаркой погоды, выше суточной нормы на 7−14 °C, при дневной температуре до +26… +28 °С. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Жители региона также были проинформированы об этом при помощи СМС.

С 23 апреля на юге Таймырского муниципального района, помимо аномально тёплой погоды, ожидается сильный южный ветер, достигающий на порывах 20−25 м/с.

В связи с вышеизложенными обстоятельствами, региональное управление МЧС предупреждает жителей о высокой пожарной опасности и напоминает о действии на всей территории Красноярского края особого противопожарного режима.