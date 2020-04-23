Тюмень, , 03:48 — REGNUM В Тюменской области отменили весеннюю охоту на пернатых. Решение принято правительством региона на заседании штаба по охране лесов от пожаров.

Отмечается, что с 18 апреля в Тюменской области в ряде районов объявлен пожароопасный режим. Кроме того, в регионе до 30 апреля действует режим самоизоляции граждан в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весенняя охота отменена и в соседней Курганской области.

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