Магадан, Магаданская область, , 04:01 — REGNUM По распоряжению губернатора Магаданской области Сергея Носова в регионе создадут группы контроля за исполнением мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

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В группы контроля войдут волонтёры, дружинники, казаки, представители общественных организаций. Они будут сотрудничать с полицией и Росгвардией, проводить профилактические беседы с жителями.

«Учасники контроля будут пользоваться Конституцией России, федеральными и муниципальными актами», — пояснили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, каждый седьмой автомобилист в Москве 22 апреля перемещался по городу без специального пропуска. Всего за сутки выявлено 230 нарушителей.