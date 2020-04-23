Хабаровск, , 03:44 — REGNUM Крупнейший дальневосточный авиаперевозчик — авиакомпания «Аврора» — планирует два вывозных рейса из Бангкока 25 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных на официальной странице посольства РФ в Южной Корее в Фейсбук.

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Рейсы планируются прямые, в Южно-Сахалинск и Хабаровск. Количество пассажиров, которых смогут вывезти, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Камчатки Владимир Солодов сообщил, что четверых камчатцев, застрявших в Бангкоке, вывезут на Родину прямым рейсом на Петропавловск-Камчатский уже в субботу, 25 апреля. Рейс будет также выполнять «Аврора».

Дальневосточники, застрявшие в аэропорту Сеула, не имеют информации о дате вывоза их домой. Продукты питания, воду, пледы и памперсы им передали сотрудники посольства. Люди живут в аэропорту, среди них есть дети, в том числе и грудные.