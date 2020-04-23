Пекин, , 03:18 — REGNUM Первый китайский многоразовый защитный медицинский костюм был одобрен для выхода на рынок, сообщили 22 апреля в Пекинском управлении медицинской проекции.

Костюм прошел клинические испытания и может быть использован до десяти раз, сообщили в пекинской компании BW Techtextile, которая занималась разработкой костюма. Костюм может помочь нивелировать нехватку одноразовых медицинских защитных костюмов, вызванную ростом их использования на фоне эпидемии нового коронавируса при длительном цикле производства.

Тесты показали, что новый костюм превосходит по всем параметрам национальные стандарты одноразовых медицинских костюмах, включая прочность, эффективность фильтрации, а также устойчивости к синтетической крови и воде. Костюм сделан на основе трехслойного композитного материала, разработанного компанией BW Techtextile.