Петропавловск-Камчатский, , 03:20 — REGNUM В аэропортах стран АТР всё ещё остаются жители регионов Дальнего Востока. В аэропорту Сеула ещё остаются жители Сахалина, Камчатки, Приморья, Хабаровского края, Бурятии. Не могут вылететь дальневосточники и из Бангкока. Вывезти людей обещают уже в ближайшие дни, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основе данных посольств РФ в странах АТР и правительств регионов ДФО.

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Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов сообщил, что четверых камчатцев доставят прямым рейсом из Бангкока в Петропавловск-Камчатский уже в субботу, 25 апреля.

«Сегодня работа по заполнению заявок на предварительную регистрацию на рейс продолжается, есть технические сбои, но всё преодолимо при поддержке Росавиации и Минкомсвязи», — сказал Владимир Солодов.

Посольство РФ в Южной Корее сообщило на своей странице в Фейсбук о том, что его представители находятся в контакте с россиянами, им переданы продукты питания, памперсы для детей, вода, пледы.

Когда люди смогут улететь домой — пока не известно. Люди стали заложниками тотальной отмены рейсов, они надеются в ближайшее время вылететь на Родину, но никакой информации о времени вылета у них пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, дальневосточников, застрявших в транзитной зоне аэропорта Сеула и живших буквально на полу, с маленькими, в том числе грудными, детьми с 31 марта, вывезли домой только 12 апреля. Всё это время они питались водой, фруктами, быстрозавариваемой лапшой.