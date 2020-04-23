Пекин, , 03:12 — REGNUM Кража люка коллектора в Китае теперь может классифицироваться как преднамеренное убийство, сообщает 22 апреля агентство Синьхуа.

Соответствующее постановление было выпущено Верховным народным судом, Верховной народной прокуратурой и Министерством общественной безопасности КНР в связи с участившимися происшествиями с непокрытыми канализационными коллекторами в последние годы.

Руководство включает 12 статей, которые преимущественно включают в себя наказания за обычные уголовные преступления вроде кражи и разрушения канализационных люков, а также неисполнение обязанностей, связанных с обеспечением безопасности люков и коллекторов.

В зависимости от месторасположения характера преступления, те, кто крадут и ломают люки могут получить наказание за саботаж, создание угроз общественной безопасности, намеренное причинение вреда здоровью и намеренное убийство.

Наказания будут касаться как физических лиц, занимающихся непотребством, так и юридических лиц или чиновников, которые не уследили за безопасностью люков.