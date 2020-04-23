Пекин, , 03:02 — REGNUM Полиция Китая арестовала 65 тыс. подозреваемых по 39 тыс. уголовным делам, связанным с продуктами питания, лекарствами и интеллектуальной собственностью в 2019 году, сообщает 22 апреля агентство Синьхуа.

По данным Министерства общественной безопасности КНР, общий объем этих дел составил 35,2 млрд юаней (около $4,96 млрд). В ответ на растущее число международных дел, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности, министерство организовало сотрудничество с 35 международными организациями, странами и региональными правоохранительными органами.

Министерство также выпустило 10 мер борьбы против такого рода преступлений с поправкой на эпидемиологическую ситуацию с новым коронавирусом в стране, который только обострил ситуацию, а также возобновление работы предприятий после сдерживания эпидемии.