Владивосток, , 03:22 — REGNUM Ещё один рейс из Бангкока приземлился в аэропорту Владивостока в среду, 22 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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На борту авиалайнера авиакомпании «Сибирь» в Россию вернулись 178 приморцев, включая детей. В ближайшие две недели, прилетевшие этим рейсом, будут соблюдать режим самоизоляции на дому.

«В обсерватор «Ритм-10» будут размещены 42 человека — пассажиры, у которых нет возможности обеспечить самоизоляцию в домашних условиях. Строгое соблюдение 14-дневного карантина будут отслеживать представители медицинских учреждений и сотрудники правопорядка», — рассказали в оперативном штабе Приморья по борьбе с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за последний месяц в Россию из-за границы вернулось порядка 170 тысяч человек.