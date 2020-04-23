Колорадо, США, , 03:04 — REGNUM В американском штате Колорадо с 27 апреля будут сняты некоторые карантинные ограничения, введённые в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба губернатора штата Джареда Полиса.

По словам губернатора, приводимым в сообщении, 27 апреля штат вступит в фазу «Безопаснее дома».

«В этой фазе населению больше не приказывается находиться дома, а только убедительно рекомендуется», — уточняет Полис.

Граждане штата по прежнему обязаны находится вне дома в медицинских масках и соблюдать безопасную дистанцию между людьми. Также сохраняется запрет на выход на улицу без крайней необходимости для жителей преклонного возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля президент США Дональд Трамп выразил поддержку началу снятия ограничений в ряде штатов Америки. Трамп написал свое приветствие первым открытым штатам в «Твиттере».

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