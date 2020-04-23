Вашингтон, , 02:50 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пообещал провести авиашоу в честь борцов с распространением коронавирусной инфекции. Об этом американский лидер заявил на брифинге в Белом доме.

«Рад объявить, что в ближайшие недели «Буревестники» ВВС и «Голубые ангелы» ВМС, в равной степени прекрасные, выступят с авиашоу над крупными городами Америки», — заявил он.

Трамп подчеркнул, что мероприятие будет проводиться в честь тех, кто боролся с коронавирусом, и в память о жертвах инфекции. Также он пообещал, что в День независимости США 4 июля все же состоятся торжественные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля президент США Дональд Трамп поддержал снятие ограничений в ряде штатов. Он подчеркнул, что «страна вновь открыта для бизнеса».

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