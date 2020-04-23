Петропавловск-Камчатский, , 02:50 — REGNUM На Камчатке в закрытом военном городе Вилючинске выявили двоих жителей, зараженных коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

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Люди госпитализированы. Круг контактных лиц определён, все граждане получили предписание Роспотребнадзора оставаться дома в течение двух недель, за ними наблюдают медики.

Военные в Вилючинске приняли комплекс мер для предотвращения распространения вируса — на въезде в город установлен пост, всем въезжающим измеряют температуру, автомобили обрабатывают дезрастворами.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке подтверждено 63 случая заражения коронавирусом. Четыре человека выздоровели, из них двое за прошедшие сутки. Погибших нет. Всего в регионе на сегодняшний день проведено 11 334 теста на коронавирус. Для лечения больных и обследования лиц, у которых подозревают коронавирус, задействовано три медицинских учреждения, коечный фонд составляет 156 единиц.