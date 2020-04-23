Владивосток, , 02:46 — REGNUM Ещё два пациента, заражённых коронавирусной инфекцией, выписаны из госпиталя в Приморье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: Число новых случаев заражения коронавирусом резко возросло в Приморье

Накануне инфекционную больницу покинули мужчина и женщина, чьи итоговые результаты тестов на коронавирус дали отрицательный результат.

«Мужчина перенёс заболевание в лёгкой форме и справился с болезнью быстро. Женщина находилась под наблюдением специалистов дольше, её состояние оценивалось как средней степени тяжести. Медикаментозное лечение дало результат, и пациенты благополучно были выписаны», — сообщили в пресс-службе.

Таким образом уже 13 человек в Приморье победили коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье резко возросло количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.