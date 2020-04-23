Вашингтон, , 02:29 — REGNUM Указ приостановке иммиграции в США в связи с недостатком рабочих мест подписал американский президент Дональд Трамп. Об этом он заявил 22 апреля на встрече с журналистами.

По словам американского лидера, документ призван гарантировать безработным гражданам США приоритетное право на имеющиеся вакансии. Кроме того, Трамп подчеркнул, что этот шаг также снизит нагрузку на систему здравоохранения страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля Дональд Трамп заявлял о намерении временно остановить иммиграцию в США из-за пандемии коронавируса.

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