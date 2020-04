Вашингтон, , 02:23 — REGNUM Игрок Animal Crossing: New Horizons смог заработать 1 млн беллов (bells — внутриигровая валюта) на чёрном рынке. Об этом 22 апреля сообщил портал Screen Rant.

Ему удалось продать сельского жителя имени Оззи на веб-сайте Noozakon, который представляет собой что-то вроде Amazon, только для игроков Animal Crossing: New Horizons. Посетители могуткупить там внутриигровой контент за игровые деньги.

Он дал «усыновить» Оззи другому игроку, получив от него 1 млн беллов. Стоит отметить, что самого геймера очень удивило произошедшее, поскольку он разместил позицию на Noozakon лишь в порядке эксперимента и не собирался продавать персонажа, однако в итоге не смог устоять перед выгодным предложением.

Издание отмечает, что это не самая большая цена, предложенная за персонажа на «чёрном рынке торговли людьми» в Animal Crossing: New Horizons. Ранее другим геймерам удавалось продать своих героев за 10 млн bells и даже за большие суммы.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Animal Crossing: New Horizons обошла по показателю продаж в США игры Nintendo серий The Legend of Zelda и Super Mario Bros. Пока что она уступает лишь Super Smash Bros.

