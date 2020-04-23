Вашингтон, , 02:05 — REGNUM Компания Adata представила свой первый игровой ноутбук XPG Xenia. Видео анонса она опубликовала 22 апреля на YouTube-канале XPG GLOBAL.

Интересным представляется то, что ролик выполнен в жанре новостей и в нём показано, как «технологический и игровой аналитик» Майк Лан фактически осуждает Adata, пытающуюся выйти на рынок игровых ноутбуков.

Издание PC Gamer отметило, что несмотря на такой «обратный маркетинг», который зачем-то использовала компания, ноутбук в действительности стоит того, чтобы на него обратили внимание.

XPG Xenia будет оборудован процесором Intel Core i7−9750H, 32 гигабайтами оперативной памяти DDR4 (2666 МГц), графическими картами Nvidia GeForce RTX 2070 Max-Q или GTX 1660 Ti (в зависимости от конфигурации), SSD-накопителем XPG SX8200 Pro NVMe объёмом 1 Тбайт и 15,6-дюймовым IPS дисплеем с разрешением 1920×1080 и частотой 144 Гц. При этом вес устройства составит 1,85 кг.

Adata пока не назвала розничную цену ноутбука, однако инсайдеры сообщили, что, скорее всего, версия с GTX 1660 Ti будет стоить $1699, а с RTX 2070 Max-Q — $2199 .

Компания Adata специализируется на производстве устройств хранения данных, которые зачастую отличаются невысокой стоимостью. Она была основана в мае 2001 года, её штаб-квартира находится в Синьбэе (Тайвань).

Читайте ранее в этом сюжете: Компания Samsung создаст сенсор на 600 мегапикселей