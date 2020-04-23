Манама, , 02:00 — REGNUM Решение продлить на 14 дней в Бахрейне действие ограничительных мер, которые были введены из-за опасности распространения нового коронавируса, приняли власти королевства, 22 апреля сообщает агентство BNA.

Запрет на работу кинотеатров, спортивных учреждений, кальянных, ресторанов и продлится еще до 7 мая. Жители Бахрейна будут и дальше обязаны носить маски в общественных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля власти Бахрейна обязали всех лиц, у которых подтвердилось заражение коронавирусом, носить электронные браслеты для определения их местоположения.

Читайте ранее в этом сюжете: Инфицированных COVID-19 Бахрейна обязали носить браслеты