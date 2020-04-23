Тунис, , 01:58 — REGNUM Минздрав Туниса подтвердил восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией 21 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

«Число госпитализированных с COVID-19 пациентов достигло 126, включая 32 пациентов в палатах интенсивной терапии», — говорится в заявлении.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Тунисе достигло 909. Также с начала пандемии вылечились 190 человек, еще 38 скончались от осложнений COVID-19.

Отмечается, что с 2 марта в Тунисе было проведено 18 861 тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля власти Туниса решили продлить на две недели режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с пандемией COVID-19. Действие режима всеобщей самоизоляции продлится до 3 мая.

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