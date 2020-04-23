Париж, , 01:44 — REGNUM Разработчики ремейка игры Trackmania Nations выложили в сеть новый геймплейный трейлер и объявили, что релиз игры переносится на июль 2020 года. Ролик был опубликован 22 апреля на YouTube-канале проекта.

Студия Nadeo, являющаяся подразделением Ubisoft, сообщила, что её сотрудники из-за эпидемии коронавируса перешли к формату удалённой работы и уже адаптировались к нему, однако им пока не удалось выйти на прежний уровень эффективности. Из-за этого они решили перенести дату релиза игры с 5 мая на 1 июля 2020 года.

Релиз оригинальной Trackmania Nations состоялся 27 января 2006 года. Это бесплатная игра, специально разработанная Nadeo для киберспортивных турниров Electronic Sports World Cup.

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