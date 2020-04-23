Бухарест, , 01:29 — REGNUM В Румынии отменят режим общенационального карантина после 15 мая, когда окончится режим чрезвычайного положения, заявил президент страны Клаус Иоханнис на брифинге.

«После 15 мая мы не будем продлевать запрет на перемещения граждан. Будет разрешено посещать общественные места без оснований», заявил он.

Однако он не исключил, что ограничения все же могут сохраниться и после 15 мая из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Поэтому Иоханнис призвал жителей Румынии проявлять максимальную ответственность.

«Нам нужно найти способ жить дальше с этим вирусом, с этой эпидемией», — добавил он.

По последним данным, в Румынии подтверждено 9710 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии от болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, скончались более 500 человек.