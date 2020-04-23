Вашингтон, , 01:21 — REGNUM «Утечка» в сеть исходных кодов популярных многопользовательских игр Team Fortress 2 и CS: GO привела к тому, что администрации серверов стали переживать по поводу возможных проблем безопасности. Об этом 22 апреля сообщил журнал PC Gamer.

Одной из первый об утечке сообщила Twitter-страница Steam Database. Кто стал её изначальным источником — неизвестно, известно лишь, что тот, кто непосредственно выложил коды в сеть, ранее был исключён из команды разработчиков Lever Softworks.

Выложенная информация касается версий игр, которые издатель предоставил лицензиатам в 2017 и 2018 годах.

Издание отмечает, что сейчас главной проблемой является не выяснение того, кто стал источником утечки, а решение проблемы безопасности, поскольку «недобросовестные программисты» могут определённым образом использовать эту информацию.

Последствия не заставили себя долго ждать: администрация серверов Creators. TF и Red Sun Over Paradise, на которых проводились игры Team Fortress и CS: GO, приняла решение отключить их до момента устранения проблемы безопасности.

Team Fortress 2 и CS: GO — это тактические командные шутеры (игры, в которой упор сделан на применение огнетрельного оружия), разработкой которых занималась компания Valve. По этим играм проводятся киберспортивные соревнования.

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