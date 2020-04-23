Анкара, , 01:17 — REGNUM Владелцы острова Кучук-Орак (Турция) в Эгейском море пытаются продать его за 125 млн турецких лир (1,3 млрд рублей) больше десяти лет, передаёт Hurriyet Daily News.

Площадь острова составляет 22,6 га. Он расположен в провинции Мугла, недалеко от курортного города Бодрум.

На его территории расположена роскошная вилла площадью 500 кв. метров и еще одно здание в 150 кв метров, а также оливковая роща из 350 деревьев, которую считают охраняемой природной территорией.

Из сообщения в СМИ следует, что остров хотят продать наследники стоматолога из Швейцарии Бюлента Ари, который владел территорией, пока не скончался 12 лет назад. При этом цена на заповедный остров снижалась все последние годы.