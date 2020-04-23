Нью-Йорк, США, , 01:07 — REGNUM У двух домашних кошек выявили заражение коронавирусом нового типа SARS-CoV-2 в американском штате Нью-Йорк, говорится в заявлении центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Сообщается, что это первый случай, когда на территории Соединенных Штатов было выявлена инфекция у домашних животных.

При этом проверка владельцев одной из кошек на наличие SARS-CoV-2 дала отрицательный результат. Эксперты полагают, что животное могло заразиться где-то вне дома. У второй кошки хозяин все же болел COVID-19 еще до того, как у животного проявились симптомы заболевания.

Пока ведомство не делает вывод, могут ли домашние животные распространять инфекцию. Однако владельцам питомцев все же рекомендуется не выпускать кошек из дома, а собак на прогулке держать на поводке и не посещать людных мест.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля коронавирусную инфекцию выявили у кошек в китайском городе Ухань. Специалисты взяли анализы у 102 питомцев. В крови 15 из них был выявлен коронавирус SARS-CoV-2.

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