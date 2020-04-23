Белвью, США, , 01:02 — REGNUM Известный рекордсмен по времени разработки — игра Black Mesa стала одной из самых успешных проектов Steam в марте 2020 года. Список был опубликован 22 апреля на сайте сервиса.

К сожалению, топ-20 игр, который Valve публикует каждый месяц, не выдаёт пользователям информацию о продажах, проекты рассортированы в нём по дате релиза.

Однако, как отмечает реадкция издания, появление Black Mesa в списке является в целом неожиданным, не только из-за того, что игра побила все рекорды по времени разработки, но и потому, что изначально создатели проекта, являющиеся большими поклонниками первого Half Life, не делали его коммерческим, а соответствующее предложение Valve приняли позже.

Напомним, разработчики анонсировали Black Mesa в сентябре 2004 года, а полноценный релиз игры состоялся лишь 6 марта 2020-го. Игра представляет собой воссозданный оригинальный Half-Life некоторыми с функциями, взятыми из Half-Life 2. Она выполнена на бесплатном «движке» (базовая программа игры) Source Engine 2007.

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