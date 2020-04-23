Рабат, , 00:50 — REGNUM Новых 237 случаев заболевания коронавирусной инфекцией было выявлено в Марокко за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба минздрава королевства.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Марокко достигло 3446. С начала пандемии в королевстве от болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, скончались 149 человек. Еще 417 выздоровели и были выписаны из медучреждений.

Наиболее пострадавшими от пандемии коронавирусной инфекции являются регионы Касабланка и Марракеш.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля власти Марокко продлили режим общенационального карантина до 20 мая. В королевстве действуют строгие ограничения на передвижения граждан.

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