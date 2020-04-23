Ереван, , 00:36 — REGNUM Выездные группы для возвращения граждан России на родину формирует российское посольство в Ереване. Об этом 22 апреля сообщили на официальной странице дипломатического представительства РФ в Facebook.

«Посольством ведется предварительная работа по формированию выездных групп для возможного сухопутного возвращения граждан России из Армении через Грузию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданам РФ, ранее оформлявшим соответствующую заявку, необходимо «ожидать звонка из консульского отдела посольства».

Напомним, российские дипломаты сообщали, что возможное перемещение граждан России через территорию Грузии прорабатывается совместно с представителями министерства иностранных дел России, Пограничной службы ФСБ, Федеральной таможенной службы, Роспотребнадзора и Минкомсвязи РФ.

Читайте также: В Армении анонсировали возвращение своих граждан из столицы РФ